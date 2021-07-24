2021/07/24 | 15:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة في بابل: من لم يتطعم ضد كورونا يعد غائباً عن الدوام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/24 | 15:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة في بابل: من لم يتطعم ضد كورونا يعد غائباً عن الدوام) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة في بابل: من لم يتطعم ضد كورونا يعد غائباً عن الدوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).