رئيس البرلمان لخميس الخنجر: سأعيدك إلى حجمك الحقيقي واتصدى لمؤامراتك

2021/07/24 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رسالة شديدة اللهجة إلى أمين عام المشروع العربي في العراق خميس الخنجر قال فيها سأعيدك إلى حجمك الحقيقي.

وكتب له في رسالة نصية لن نسمح لك بالتنازل عن الأراضي، وحاولت مرارا وتكرارا أن أغلب المصلحة الوطنية وقضية أهلنا السنة على الخلافات وصغائر الأمور التي لا تجدي نفعا.

ووجه الحلبوسي كلامه للخنجر قائلا حاولت أن اصدقك أكثر من مرة وأغض النظر عن مغامراتك بأهلنا عسى ولعل أن ينصلح حالك، وقررت ولست مترددا أن أتصدى لك ومؤامراتك الرخيصة ولن أسمح لك ببيع ما لا تملك.

وتابع الحلبوسي رسالته الى خميس الخنجر بالقول تأكد بانك لو ملكت مال قارون ستبقى تابعا ذليلا صغيرا وساعيدك الى حجمك الذي تستحقه.

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