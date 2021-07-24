الكاظمي يلتقي عوائل ضحايا وجرحى مدينة الصدر

2021/07/24 | 15:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت عوائل شهداء وجرحى التفجير الإرهابي في مدينة الصدر، مؤكداً لهم بأن الحكومة تبحث عن العدالة وليس الانتقام، وتعمل على الحفاظ على كرامتكم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن “الكاظمي، التقى اليوم، عوائل شهداء وجرحى التفجير الإرهابي الجبان في مدينة الصدر، وقدّم خالص […]

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