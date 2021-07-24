PUKmedia ينشر احدث المعلومات بشأن صرف رواتب موظفي كوردستان

2021/07/24 | 15:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تجتمع حكومة اقليم كوردستان يوم غد الاحد، لبحث الغاء استقطاع رواتب الموظفين او تقليل نسبة الاستقطاع.

وقال النائب شيروان ميرزا عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: انه من المقرر ان يجتمع مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم غد الاحد، لبحث الغاء الاستقطاع او البقاء عليه بتقليل نسبته، موضحا، ان استمرار صرف بغداد لسلفة 200 مليار دينار، غير معلوم.

واضاف: انه بصرف حصة اقليم كوردستان ضمن الموازنة المالية يلغى سلفة 200 مليار دينار المرسلة من الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان صرف المستحقات المالية افضل بكثير من السلف المالية.

واكد، ان وزارة المالية الاتحادية ترى انه في حال تنفيذ الموازنة المالية لعام 2021، فستكون حكومة اقليم كوردستان مستدينة، بخلاف ما تؤكده وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، بشأن ديون مترتبة لها لدى بغداد.

وقال مصدر في وزارة المالية بحكومة اقليم كوردستان خلال تصريح سابق لـPUKmedia: انه وبعد وصول مبلغ 200 مليار دينار من الحكومة الاتحادية وزيادة واردات حكومة اقليم كوردستان سيكون هناك تغيير في آلية توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تموز الحالي.

واضاف: ان ما موجود هو اما الغاء استقطاع رواتب الموظفين او تقليل نسبة الاستقطاع من 21% الى 5% في اغلب الاحوال، مشيرا الى ان مجلس الوزراء سيجتمع قريبا لاتخاذ القرار المناسب.

PUKmedia خاص

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