التعليم العالي تصدر حزمة قرارات بشأن الامتحانات

2021/07/24 | 15:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية، اليوم السبت، حزمة من القرارات بشأن الامتحانات النهائية.

وبحسب بيان للوزارة حصل PUKmedia على نسخة منه، فأن القرارات والتوصيات كانت كالتالي:

- إجراء جولات ميدانية لرؤساء الجامعات قبل يوم من انطلاق الامتحانات للقاعات التي ستجرى فيها الاختبارات على وفق توصيات وإرشادات لجنة الصحة والسلامة الوطنية.

- توفير مستلزمات الجانب الصحي من المعقمات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة ومياه الشرب وتهيئة الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات ولاسيما ما يتعلق بتعفير القاعات وتهويتها وتنظيفها بشكل مستمر لتحقيق التناوب في أداء الامتحانات.

- حضور وزيارة وتفقد القاعات الامتحانية بشكل دوري ومستمر طيلة أيام الامتحانات وبأوقات مختلفة من قبل رئاسة الجامعة وعمادة الكلية ورئيس القسم والفرع العلمي.

- مراعاة مقتضيات الظرف العام بمستوى عال من المسؤولية والمهنية والإنسانية.

- معالجة الحالات الطارئة التي تواجه الامتحانات بشكل موضوعي وقانوني وفقاً للصلاحيات المخولة للجامعات.

- التواجد مبكراً في الجامعات لمتابعة تنفيذ جداول المراقبات وتوزيع الطلبة في القاعات.

- متابعة الأقسام الداخلية وتهيئة متطلباتها ومستلزماتها الخدمية.

- استمرار المتابعة الحثيثة للأروقة الجامعية من أقسام المتابعة وشؤون الديوان والأقسام الداخلية في أثناء الامتحانات وبعدها.

- تواجد الإدارات الجامعية ميدانيا وتوفير مناخات التنسيق المشترك بمستوى عال بين التشكيلات.

PUKmedia اعلام وزارة التعليم العالي

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