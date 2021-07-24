النفط تكشف عن تفاصيل توريد زيت الوقود إلى لبنان

2021/07/24 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاكشفت وزارة النفط اليوم السبت، تفاصيل الاتفاق الذي وقع برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتوريد زيت الوقود إلى لبنان.وقالت وزارة النفط في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة النفط أبرمت عقدا مع وزارة الطاقة اللبنانية لتزويدهم بمليون طن سنويا من مادة زيت الوقود (النفط الأسود) وبسعر السوق العالمي وبحسب النشرة العالمية"، مبينة أن "العراق سيزود لبنان بالنفط الأسود بشكل تدريجي حتى الوصول الى مليون طن سنويا".وأشارت إلى أن "النفط الأسود هو الفائض من المصافي النفطية"، موضحة أن "المصافي تدخل النفط الخام في المصافي وينتج عنه الكثير من أنواع الوقود والفائض منه يكون النفط الاسود".وأضافت، أن "المصافي القديمة تنتج كميات اكبر من النفط الأسود أما المصافي الحديثة التي نعمل عليها تنتج كميات قليلة من النفط الأسود لأنها تتحول الى منتجات بيضاء".ورعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت مراسيم توقيع بيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي إلى لبنان.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مراسيم توقيع الاتفاق بين العراق ولبنان تضمنت بيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على أن يكون السداد بالخدمات والسلع".وأشار البيان، إلى أنه "وقّع الاتفاق عن الجانب العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، فيما وقّع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، فيما وقع العقد عن الجانب العراقي مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري، ووقّع عن الجانب اللبناني مدير عام النفط اللبناني اورو فغالي".

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