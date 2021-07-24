أول حالة وفاة مرتبطة بعملية تعدين البيتكوين عالميا!

2021/07/24 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

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شهدت عملية تعدين العملات الرقمية و بالخصوص البيتكوين تضيقا كبيرا في الفترة الأخيرة، خصوصا في دولة الصين، و هو ما أثر عموما على قيمة هذه العملة، و يأتي ذلك بسبب الضعط الكبير التي تسببه هذه العملية على الاستهلاك الكهربائي، لكننا شهدنا على ما يبدو خلال هذه الأيام أول حالة وفاة مرتبطة بالتعدين.

فبحسب صحيفة الميرور البريطانية أصبح Danai Makmek من تايلاند و البالغ من العمر 26 عامًا أول حالة وفاة يتم تسجيلها في إطار عملية تعدين البيتكوين، حيث تعرض إلى مشكل في جهاز الكمبيوتر الخاص به، و طلب لاحقا المساعدة في إصلاحه من أخيه خوفًا من أن يخسر وقت التعدين الثمين، خصوصا و أن المصادر تشير إلى أنه كان قادرا على كسب الآف الدولارات من عملية التعدين بشكل أسبوعي.

و بقول التقرير إن Danai كان قلقًا بشأن خسارة عملة البيتكوين القيمة إذا اضطر إلى الانتظار يومًا لإصلاحها ، لذا حاول القيام بذلك بنفسه ، على حد قول شقيقه. و يُعتقد أن Danai قُتل بعد أن انفجر كمبيوتر تعدين البيتكوين وصعقه بالكهرباء في 20 يوليو. تُظهر اللقطات من غرفته الكابلات المتشابكة والأقراص الصلبة التي استخدمها Danai لتعدين العملة المشفرة .



و قال شقيقه تعقيبا على الحادثة: "لقد حذرته لكنه لم يستطع الانتظار.



أعتقد أنه أصيب بالذعر وسهر طوال الليل في محاولة لإصلاحه.



تم تعديل الكمبيوتر لمنحه مزيدًا من الطاقة.



لا أعتقد أنه آمن ولكن أخي قام ببنائه بنفسه لتعدين البيتكوين ، وهو ما كان يحب حقًا."

و بحسب الميرو البريطانية قال الكولونيل بالشرطة سانتي شوشود: "نعتقد أنه حاول إصلاح الماكينة المكسورة بنفسه وتعرض لصعق كهربائي. وأضاف "ما زلنا نحقق في القضية لكن لم يتم العثور على دخول قسري ولا إصابات مريبة حتى الآن".

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