خلال يوم.. ‏‎46321 إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة

2021/07/24 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎46,321‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‏‏‎429‎‏ وفاة.



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وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ‏‎34,312,832‎‏، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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