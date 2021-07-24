هواتف مواقع تزويد الاوكسجين لمصابي كورونا في الرصافـة

2021/07/24 | 15:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، لائحـة بهواتف واسماء بعض مواقع تزويد الاوكسجين للمصابين بوباء كورونا في جانب الرصافة من العاصمة بغداد./انتهى5

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