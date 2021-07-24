ماليزيا تسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا منذ بدء الوباء

2021/07/24 | 15:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم السبت، أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة للإصابات اليومية منذ بدء الجائحة في البلاد.وجاء في بيان الوزارة، انه “تم تسجيل 15902 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وهي أعلى حصيلة لحالات الإصابة اليومية منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 996393”.وتواجه ماليزيا صعوبة في احتواء أكبر تفش للفيروس حتى الآن، مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية، وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة فرضتها خلال الشهر الماضي.

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