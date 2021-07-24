الصين تلغي رحلات جوية وتحرك سفنا مع اقتراب إعصار

2021/07/24 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغيت رحلات الخطوط الجوية في شرق الصين، وأمرت سفن الشحن بالخروج من المنطقة، السبت، مع تحرك إعصار (إن- فا) باتجاه البر الرئيسي بعد هطول أمطار على تايوان.

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