العمل تتحدث حول راتب المعين المتفرغ

2021/07/24 | 15:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نون ذوي الإعاقة غير مطبق بالشكل الامثل، فهناك مهام للوزارات الحكومية تنفذ القانون بشكل لا بأس به والبعض الاخر لا ينفذ تلك المهام.

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