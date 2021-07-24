2021/07/24 | 16:05 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 يوليو 2021 | 03:55 مساءً | عدد القراءات : 12

جامعة ميسان تعلن استعدادها لإجراء الامتحانات النهائية

أعلنت جامعة ميسان، اليوم السبت، استعدادها لإجراء الامتحانات النهائية.





وذكر بيان للجامعة، أنها "أكملت استعدادها التام لاستقبال طلبتها لأداء الامتحانات النهائية بشقيها الحضوري والألكتروني للدراسة الصباحية والمسائية وحسب توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد آلية التعليم المدمج للعام الدراسي 2020 - 2021 وفقا لتوقيتات التقويم الجامعي".

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط محسن عيال "الاستعداد التام في جميع الكليات لاداء الامتحانات النهائية لهذا العام وبمتابعة دقيقة من اللجان الامتحانية مع التطبيق التام لكافة الاجراءات الوقائية والصحية التي اتبعتها جامعة ميسان للاستعداد للامتحانات النهائية، منها تعفير الأماكن والصفوف الامتحانية يوميا قبل بدء الامتحانات وتوفير معقمات يدوية للطلبة في جميع القاعات، وإجراء فحص للطلبة قبل الدخول للحرم الجامعي، اضافة الى إجراء تباعد اجتماعي ومراعاة عدد الطلبة في القاعة الواحدة ولبس الكفوف والكمامات للطلبة والمراقبين".

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