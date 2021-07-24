الولايات المتحدة تسجل أكثر من 46 إصابة بكورونا في يوم واحد

2021/07/24 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، انها سجلت 46 ألف و321 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا و‏‏‎429‎‏ حالة وفاة خلال يوم واحد.وأشارت الى ان العدد الإجمالي للإصابات بلغ ‏‎34,312,832‎‏، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏.

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