2021/07/24 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت قوات الشرطة الاتحادية، القبض على 5 مطلوبين بينهم إمرأة بقضايا التهديد والنصب والاحتيال في بغداد.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة وتلقي القبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، حيث …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مطلوبين بينهم إمرأة بقضايا التهديد والنصب والاحتيال في بغداد first appeared on النور نيوز.

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