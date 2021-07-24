الكاظمي: الوضع السياسي أنتج الفوضى والقوات الأمنية تلاحق الجناة

2021/07/24 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عوائل شهداء وجرحى التفجير الإرهابي الجبان في مدينة الصدر، فيما أكد ان الوضع السياسي أنتج الفوضى والقوات الأمنية تلاحق الجناة والمتورطين.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي قدّم خالص تعازيه ومواساته لعوائل الشهداء الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يمّن …

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