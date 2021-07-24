2021/07/24 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خاص للتغيير: اعتقال 7 عناصر من تنظيم داعش متورطين في تفجير مدينة الصدر

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