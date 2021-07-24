2021/07/24 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يعلن القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعلن القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعلن القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).