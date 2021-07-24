توضيح من الصحة العالمية بشأن شرعية لقاحات كورونا

2021/07/24 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن لقاحات جائحة كورونا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقالت المنظمة في صحفحتها الرسمية على فيسبوك، إن “اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال، ولا تحتوي على أي مكون حيواني من أي نوع كان”.

وأضافت، أن “اللقاحات حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية”.

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