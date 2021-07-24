2021/07/24 | 16:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حقق المنتخب الإيراني بالكرة الطائرة مفاجأة كبيرة بفوزه على منتخب بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في افتتاح منافسات الكرة الطائرة ضمن دورة الالعاب الأولمبية الجارية احداثها في طوكيو.وتقدم المنتخب الإيراني بشوطين دون رد قبل أن يخسر شوطين وتذهب المباراة لشوط كسر التعادل ليفوز بنتيجة 23 – 21 في هذا الشوط ويسقط المنتخب البولندي في أولى مباريات المجموعة.واحتل المنتخب الإيراني المركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر المنتخب الياباني/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تحقق مفاجأة باسقاط بولندا في منافسات الكرة الطائرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تحقق مفاجأة باسقاط بولندا في منافسات الكرة الطائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).