2021/07/24 | 16:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، تشكيل لجنة تحكيم مهرجان العراق الوطني للمسرح.وذكرت النقابـة ، أنه "تم اختيار لجنة تحكيم متميزة للعروض المسرحية المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان العراق الوطني للمسرح ، الدورة الأولى (دورة سامي عبد الحميد)، الذي تنظمه نقابة الفنانين العراقيين بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، تحت شعار (المسرح حياة)، برعاية من رئيس جمهورية العراق برهم صالح، للمدة من الأول ولغاية الثامن من آب 2021".وقال مدير المهرجان الفنان حاتم عودة، أن "الفنانة شذى سالم ستتولى رئاسة لجنة التحكيم بالاضافة الى عضوية ليلى محمد ومحمد سيف وباسم قهار ومحمود أبو العباس ، وكاميران رؤوف وياسر البراك وعواد علي"، مبينا أن "المسابقة الرسمية للمهرجان ستشارك فيها عشرة عروض مسرحية من بغداد والمحافظات، وهناك ثمانية عروض مسرحية موازية خارج المسابقة".يذكـر ان انطلاق هذا المهرجان ، كان قد تأخـر لعاميـن بسبب التظاهرات الشعبية عام 2019 وتفشي فيروس كورونا عام 2020./انتهى5

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