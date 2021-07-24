بينها الإرهاب والقتل.. القبض على 10 متهمين بمواد مختلفة

2021/07/24 | 17:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم أيضا القاء القبض على ستة متهمين بالسرقة، والتهديد بالقتل العمد والابتزاز الإلكتروني، وترويج المخدرات.

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