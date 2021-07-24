الكاظمي يعلن اعتقال

2021/07/24 | 17:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، السبت، اعتقال منفذي تفجير سوق "الوحيلات" في مدينة الصدر، شرقيّ بغداد.

وأكّد الكاظمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، 24 تموز/يوليو، "اعتقال كلّ الشبكة الإرهابية التي خططت ونفّذت الهجوم على السوق".

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ونشر قوات إضافية في بغداد

وقال الكاظمي، إنّ المعتقلين "سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم".

وقتل 30 شخصًا على الأقل وأصيب 50 آخرون بالتفجير الذي استهدف موقعًا مكتظًا في السوق، الإثنين 19 تموز/يوليو، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقال الكاظمي، في وقت سابق اليوم، إنّ "القوات الأمنية تلاحق الجناة والمتورطين معهم في تفجير مدينة الصدر، وستقتص منهم".

وأضاف رئيس الحكومة، "إننا نبحث عن العدالة وليس الانتقام، ونعمل على الحفاظ على كرامتكم، والقيام بواجبنا تجاهكم وتجاه كل العراقيين".

وشدد الكاظمي، أنّ "الوضع السياسي هو من أنتج هذه الفوضى، ونعمل جاهدين على مواجهة كلّ ما يعيق عمل الدولة والبحث عن الحكم الرشيد، فالفساد والمحسوبية وسوء الإدارة هي من أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن".

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تظاهرة غاضبة وتنديد دولي وداخلي

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