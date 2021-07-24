مقتل 4 من عناصر فيلق القدس في اشتباك مع المعارضة الايرانية

2021/07/24 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء مقتل أربعة من عناصر فيلق القدس خلال اشتباكات مع جماعة مسلحة معارضة جنوب شرقي البلاد.

وأشارت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الى اندلاع مواجهات بين فيلق القدس ومسلحين تابعين لحزب معارض قرب مدينة خاش التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، مما اسفر عن مقتل أربعة من مقاتلي الفيلق.

ومن الجدير بالذكر ان المحافظة تشهد نشاطا مسلحا معارضا لنظام الحكم في ايران، من قبل جماعات وأحزاب تصفها الحكومة بالأحزاب الإرهابية والمعادية.

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