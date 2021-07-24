عاجل | الصحة: تسجيل65 حالة وفاة و7653 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/07/24 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

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الصحة: تسجيل65 حالة وفاة و7653 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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