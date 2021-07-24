الصحة العراقية: تسجيل 65 وفاة و 7653 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/07/24 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل خمس وستين وفاة جديدة وسبعة آلاف وست مئة وثلاث وخمسين إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك في بيان الموقف الوبائي الذي تصدره الوزارة، والذي أوضح ان الوفيات الجديدة رفعت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد الى ثمانية عشر الفا ومئتين واثنتين وثلاثين حالة، مقابل ارتفاع مجمل الإصابات الى مليون وخمس مئة وثلاثة وأربعين الفا وخمس مئة وحالة واحدة، في حين أشار البيان الى تماثل ثمانية آلاف ومصاب واحد للشفاء.

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