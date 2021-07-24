الصحة العالمية: اللقاحات حلال بالنسبة للمسلمين.. ولا تحتوي على أي مكون حيواني

2021/07/24 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تتعارض مع قوانين الشريعة الإسلامية.

وأكدت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي ان استخدام اللقاحات حلال بالنسبة للمسلمين، لأنها لا تحتوي على أي مكون حيواني من أي نوع كان، وانها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويأتي بيان المنظمة في إطار حث ملايين المواطنين في البلدان الإسلامية على تلقي اللقاحات وإزالة أي شكوك حول مصدرها أو تعارضها مع مبادئ الدين.

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