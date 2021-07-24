2021/07/24 | 17:09 - المصدر: عين العراق

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الامن

السبت 24 يوليو 2021 | 04:58 مساءً | عدد القراءات : 16

القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة

اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة بينها الإرهاب والقتل.

وذكر رسول في بيان، ان قوة من فرقة المشاة الحادية عشر وبكمين محكم تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب في سيطرة بغداد - الراشدية.

واضاف، كما وتمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة من القبض على ثلاثة متهمين بالتزوير، وترويج المخدرات وانتحال صفة رسمية، وضبط مواد مخدرة، واسلحة وأعتدة مختلفة، بالإضافة إلى القبض على ستة متهمين بالسرقة، والتهديد، ترويج المخدرات.



بالقتل العمد والابتزاز الإلكتروني.

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