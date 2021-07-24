بالصور.. شرطة ميسان تفض نزاعاً عشائرياً وتعتقل عدد من اطراف النزاع بناحية العزير

2021/07/24 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان،

اليوم السبت، عن فض نزاع عشائري أندلع

بين عشيرتين في احدى المناطق بناحية

العزير جنوب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "القوة التي نفذت الواجب

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