مفاوضات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.. غريزمان على ينتقل لنادٍ واحد فقط!

2021/07/24 | 17:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ما بين فشل الفرنسي أنطوان غريزمان في ترك بصمة حقيقية مع برشلونة، ورغبة النادي الكتالوني في التخلص من اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة، قد يكون وقت الرحيل قد حان للمهاجم الأعسر.

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وفقا لصحيفة "سبورت" الصادرة من برشلونة، فإن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان يرغب بالعودة لفريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني، ولن يوافق على الانتقال لأي ناد سواه.

وبدأ برشلونة مفاوضات جادة مع أتلتيكو مدريد، لإتمام صفقة تبادل تشمل رحيل غريزمان لأتلتيكو، وانتقال الإسباني ساؤول نيغيز إلى "كامب نو".

ووفقا للصحيفة، فلم يمانع غريزمان (30 عاما) بخطوة برشلونة لوضعه على قائمة الانتقالات، لكنه اشترط أن تكون الوجهة بطل الدوري الإسباني حصرا.

وفشل "غريزو" منذ قدومه إلى برشلونة عام 2019، في ترك بصمة له في الفريق، كما عانى النادي راتبه الذي يتجاوز 20 مليون يورو سنويا.

ومن ناحية أخرى، يأمل أتلتيكو بالظفر بخدمات لاعبه السابق، مستغلا الأزمة المادية التي يعانيها برشلونة، وفقاً لسكاي نيوزعربية.

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