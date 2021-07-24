القبض على 4 اشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة في بابل

2021/07/24 | 17:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت القوات الامنية، السبت، من ضبط 100 حبة مخدرة والقبض على أربعة اشخاص من المتورطين بها في محافظة بابل.وقال إعلام قيادة شرطة محافظة بابل، في بيان، انه “في إجراءات تفتيش منفصلة، تمكنت مفارز شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل ، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة من إلقاء القبض على (4) أشخاص […]

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