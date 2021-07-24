كركوك.. الزام الموظفين بالتطعيم بلقاحات كورونا

2021/07/24 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القطاع الصحي في محافظة كركوك، اتخاذ عدد من القرارات والاجراءات للحد من تفشي جائحة كورونا في المحافظة، فيما سيكون التطعيم باحد لقاحات كورونا الزاميا للموظفين.

وعقد مجلس صحة كركوك اليوم السبت، اجتماعا في قاعة السلام في المحافظة لتقييم الوضح الصحي فيما اتخذت عدد من القرارات والاجراءات للحد من تفشي فايروس كورونا.

من جانبه قال الدكتور نبيل حمدي بوشناق مدير عام صحة كركوك خلال مؤتمر صحافي حضره PUKmedia، انه تقرر جعل التطعيم باحد جرعات لقاح فايروس كورونا اجباريا.

واضاف: ان القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر آب المقبل، مؤكدا ان اي طبيب او موظف لا يلتزم بالقرار ستتخذ اجراءات بحقه.

واشار بوشناق الى، ان من ضمن الاجراءات الاخرى المتخذة هي تحويل مستشفيات ازادي، الجمهورية، والصناعة الى وحدات خاصة لمعالجة المصابين بفايروس كورونا، خصوصا بعد امتلاء مستشفى الوفاء في المحافظة بالمصابين بالجائحة، مبينا ان حملة للتطعيم ستبدأ بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتعليم العالي في الحكومة الاتحادية لتطعيم الموظفين والاساتذة والطلبة.

وأكد مدير صحة كركوك ان تعميما صدر الى محافظة كركوك بجعل تطعيم موظفي الدوائر في المحافظة الزاميا، موضحا ان تعليمات صدرت للمواطنين بضرورة مراجعة المراكز والمستشفيات لتلقي احدى لقاحات كورونا.

PUKmedia ترجمة

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