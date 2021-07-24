عيد في المقابر- ميادة حمزة الحسيني

2021/07/24 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميادة الحسيني ليلة العيد في كل البلدان متشابهة ، ستشاهد الاسواق مكتظة بالمتبضعين ، حيث الاقبال على كل البضائع لأنها المناسبة الاجمل في المجتمع والحياة، والكل يرغب بالاحتفال بها على طريقته .، الا ان ليلة العيد في العراق مختلفة، وكل شيء هنا مختلف ايضاً، ستشاهد طفلا يركض في السوق هو وصديقه فرحا […]

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