عيد في المقابر- ميادة حمزة الحسيني



عيد في المقابر- ميادة حمزة الحسيني
2021/07/24 | 17:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   ميادة الحسيني ليلة العيد في كل البلدان متشابهة ، ستشاهد الاسواق مكتظة بالمتبضعين ، حيث الاقبال على كل البضائع لأنها المناسبة الاجمل في المجتمع والحياة،  والكل يرغب بالاحتفال بها على طريقته .

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، الا ان ليلة العيد في العراق مختلفة، وكل شيء هنا مختلف ايضاً، ستشاهد طفلا يركض في السوق هو وصديقه فرحا […]

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