حريق في محال بيع الجملة في الجزر الأربع بقضاء شط العرب بالبصرة (فيديو)

2021/07/24 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

اندلع حريق، اليوم السبت، داخل محال بيع الجملة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة.وحصلت (بغداد اليوم) على مقطع فيديو يوضح اندلاع حريق داخل محال بيع الجملة في الجزر الأربع بقضاء شط العرب بمحافظة البصرة، فيما لم يعرف لحد الآن حجم الخسائر البشرية والمادية.

ويوضح الفيديو ان عملية الاطفاء تتم بصهاريج نقل المياه ، وذلك بسبب عدم وجود مركز للدفاع المدني هناك ".

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