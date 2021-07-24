صحة كركوك تستنفر كوادرها لمواجهة زيادة الاصابات بكورونا

2021/07/24 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مدير عام صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي ،النفير العام في صحة كركوك بسبب تصاعد وتيرة التلقيح تزامنا مع زيادة عدد المصابين في كركوك.وشهدت مراكز التلقيح في مدينة كركوك وعموم الاقضية والنواحي اقبالا غير مسبوق .واكد مدير عام الصحة ان دائرته ستفتتح غدا مراكز لتقديم اللقاح للشرطة وموظفي القطاع النفطي وجامعة كركوك ومديرية التربية ./انتهى

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