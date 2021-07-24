صحة البصرة توفر ثلاثة خزانات اوكسجين سائل اضافية في عدد من مستشفياتها

2021/07/24 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت دائرة صحة البصرة اليوم السبت " عن توفير 3 خزانات للغاز السائل بسعة ١٥ طنا في مستشفيات البصرة التعليمي والصدر التعليمي والزبير العام ضمن جهود دعم المؤسسات الصحية لمواجهة خطر فيروس كورونا.وذكرت الدائرة بحسب بيان " ان توفير خزانات الاوكسجين الاضافية ياتي بهدف تامين احتياجات المرضى في المؤسسات الصحية في ظل ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا والحاجة لتأمين الخدمات الطبية والصحية للمواطنين ./انتهى

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