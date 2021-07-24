شرطة بابل تقبض على عصابة تتاجر بالمخدرات

2021/07/24 | 17:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت القوات الامنية، السبت، من ضبط 100 حبة مخدرة والقبض على أربعة اشخاص من المتورطين بها في محافظة بابل.وقال إعلام قيادة شرطة محافظة بابل، في بيان، انه “في إجراءات تفتيش منفصلة، تمكنت مفارز شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل ، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة من إلقاء القبض على (4) أشخاص مخالفين ضبط بحوزتهم أكثر من ( ١٠٠ ) حبة مخدرة”.وأضاف البيان، “حيث إستطاعت مفارز سيطرة حلة – كربلاء ( غرب مدينة الحلة ) ، ضبط نحو ( ٧٣ ) قرص مخدر والقبض على ( ٣ ) أشخاص مخالفين عثرت بحوزتهم في إجراءات تفتيش منفصلة ، […]

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