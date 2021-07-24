نيويورك تايمز: امريكا لن تنسحب من العراق بل سيعاد تصنيف أدوارها

2021/07/24 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين في وزارة الدفاع الامريكية”البنتاغون”، ان قواتها لن تنسحب من العراق وسيتم اعادة تصنيف ادوارها.ووفق الصحيفة، فقد اكد المسؤولين ان “القوات الأميركية البالغة 2500 سيعاد […]

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