مقتل أربعة من الحرس الثوري في اشتباكات شرقي إيران

2021/07/24 | 17:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد، وفقا لما أفادت به وسائل اعلام إيرانية رسمية، السبت.

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