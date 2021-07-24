اعتقال متهمين بإطلاق العيارات النارية خلال مشاجرة غربي بغداد

2021/07/24 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على 3 متهمين بإطلاق العيارات النارية واصابة شخص في مشاجرة غربي بغداد.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق نار في منطقة (جكوك) غربي بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث".

وأضافت، أنه "تم خلالها القبض على 3 من المتهمين وضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف ومسدسين نوع HS".وأشارت إلى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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