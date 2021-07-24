كورونا يفتك بدولة عربية.. سجلت أعلى حصيلة وفيات يومية

2021/07/24 | 17:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء حيث امتلأت وحدات العناية المركزة في المستشفيات عن آخرها.

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