م 2 / ف 18 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 840 - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 840أخبار الشهور شهر الله المحرم ، وأوله يوم الاثنين: المحمل( وفي رابع عشرينه: قدم المحمل الحاج مع الأمير طوخ مازى أحد أمراء الطبلخاناه وأحد رؤوس النوب ، وكنتُ صحبة الحاج ، فساءت سيرته في الحاج ، وفي ذات نفسه. ) .
كان المقريزى حاضرا ، وكان شاهدا على سوء سيرة الأمير المملوكى طوخ مازى ......
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