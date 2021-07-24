م 2 / ف 18 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 840 - أحمد صبحى منصور

2021/07/24 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 840أخبار الشهور ‏شهر الله المحرم ، وأوله يوم الاثنين‏:‏ المحمل( وفي رابع عشرينه‏:‏ قدم المحمل الحاج مع الأمير طوخ مازى أحد أمراء الطبلخاناه وأحد رؤوس النوب ، وكنتُ صحبة الحاج ، فساءت سيرته في الحاج ، وفي ذات نفسه‏.‏ ) .



كان المقريزى حاضرا ، وكان شاهدا على سوء سيرة الأمير المملوكى طوخ مازى ......





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