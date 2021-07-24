الكاظمي يعلن القبض على الشبكة الإرهابية المنفذة لتفجير سوق الوحيلات

2021/07/24 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القبض على الشبكة الإرهابية التي خططت ونفذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات في مدينة الصدر.

واكد الكاظمي في تغريدة على تويتر، ان الشبكة الإرهابية ستعرض امام القانون وامام الشعب ليكونوا عبرة لكل معتد باغ اثيم، مضيفا ان دموع ولوعة قلوب عوائل الشهداء كانت الطريق والمنار لتنفيذ عملية الاعتقال،، وكانت قناة التغيير قد انفردت بنشر انباء خاصة حول اعتقال شبكة مكونة من 7 عناصر إرهابية مسؤولة عن التفجير الأخير في مدينة الصدر.

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