2021/07/24 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت هيئة السياحة في إقليم كردستان ، اليوم السبت ، دخول قرابة الربع مليون مواطن إلى مدن الإقليم خلال فترة العيد قدموا من بقية محافظات العراق.وقال المتحدث باسم الهيئة نادر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان تكشف اعداد السائحين من المحافظات الاخرى خلال فترة العيد المركز الخبري الوطني.

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