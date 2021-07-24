السورية هند ظاظا أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو تودعه باكية بعد الهزيمة من لاعبة تكبرها بـ27 عامًا

2021/07/24 | 17:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت السورية هند ظاظا، أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو 2020، باكية، بعد هزيمتها في الجولة الافتتاحية لمنافسات لعبة تنس الطاولة الفردي للسيدات.

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