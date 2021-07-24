2021/07/24 | 17:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، فقدان 7 آلاف ميغا واط، من الشبكة الوطنية، بسبب تجاوز بعض المحافظات، حصتها المقررة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 تموز 2021) إنه "في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الكهرباء وملاكاتها للمحافظة على الانتاج المتحقق وتسعى جاهدةً لزيادة معدلات التوليد، خسرت المنظومة الكهربائية اليوم السبت بعد الظهر طاقات توليدية تقدر بمايقارب اكثر من ٧٠٠٠ الاف ميكا واط بسبب انخفاض مستويات الجهد نتيجة عدم التزام المحافظات الجنوبية بالحصص المقررة من الطاقة وسحب طاقات اكبر من استيعاب شبكات النقل والتوزيع".

وأضافت، أن "ذلك تسبب بحدوث انخفاض كبير لمستويات الجهد في المنطقة الجنوبية وادى الى إنفصال عدد كبير من الوحدات التوليدية وخسارة المنظومة لهذه الطاقة والتي هي بأمس الحاجه اليها لخدمة المواطنين".

وتابعت "تحاول الآن ملاكاتنا بإستنفار كامل لأعادة الوحدات المنفصلة ومعاودة وضع المنظومة الكهربائية في محافظات الجنوب وعموم العراق، وتناشد وزارة الكهرباء الحكومات المحلية والسادة المحافظين مراعاة الالتزام بالحصص المقررة لمحافظاتهم ولحاظ قدرة الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع على تصريف الاحمال، وبالتالي مراعاة المصلحة الوطنية للشبكة الكهربائية بعموم محافظات العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: فقدنا 7 آلاف ميغا واط بسبب عدم التزام ’المحافظات الجنوبية’ بحصتها) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: فقدنا 7 آلاف ميغا واط بسبب عدم التزام ’المحافظات الجنوبية’ بحصتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).