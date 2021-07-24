الكهرباء: فقدان اكثر من 7 الاف ميكا واط من الطاقة المخصصة للمنطقة الجنوبية

2021/07/24 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، فقدان اكثر من 7 الاف ميكا واط من الطاقة المخصصة للمنطقة الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، “بالوقت الذي تعمل فيه وزارة الكهرباء وملاكاتها للمحافظة على الانتاج المتحقق وتسعى جاهدةً لزيادة معدلات التوليد ، خسرت المنظومة الكهربائية اليوم السبت بعد الظهر طاقات توليدية تقدر بمايقارب اكثر من ٧٠٠٠ الاف ميكا واط بسبب انخفاض مستويات الجهد نتيجة عدم التزام المحافظات الجنوبية بالحصص المقررة من الطاقة وسحب طاقات اكبر من استيعاب شبكات النقل والتوزيع”.

واضافت الوزارة، “الامر الذي تسبب بحدوث انخفاض كبير لمستويات الجهد في المنطقة الجنوبية وادى الى إنفصال عدد كبير من الوحدات التوليدية وخسارة المنظومة لهذه الطاقة والتي هي بأمس الحاجه اليها لخدمة المواطنين”، لافتا الى ان “ملاكاتنا تحاول بإستنفار كامل لأعادة الوحدات المنفصلة ومعاودة وضع المنظومة الكهربائية في محافظات الجنوب وعموم العراق”.

ودعت وزارة الكهرباء الحكومات المحلية والمحافظين “مراعاة الالتزام بالحصص المقررة لمحافظاتهم وملاحظة قدرة الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع على تصريف الاحمال ،وبالتالي مراعاة المصلحة الوطنية للشبكة الكهربائية بعموم محافظات العراق”.

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