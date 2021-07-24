وزارة الكهرباء: المنظومة الوطنية فقدت 7 آلاف ميغا واط



وزارة الكهرباء: المنظومة الوطنية فقدت 7 آلاف ميغا واط
2021/07/24 | 17:48 - المصدر: آي كيو نيوز
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