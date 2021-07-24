2021/07/24 | 18:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مجلس الوزراء يوافق على مساهمة وزارة المالية في صندوق أوبك للتنمية الدولية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:14

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