مجلس الوزراء يوافق على تعاقد وزارة النفط مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ اربعة مشاريع كبرى

2021/07/24 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم السبت، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ اربعة مشاريع كبرى.وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، تابعها “المركز الخبري […]

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